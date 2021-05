Знаменитый британец Elderbrook едет в Киев: почему он такой популярный?

Знаменитый британский электронный музыкант, певец и продюсер Elderbrook снова наведается в Киев. 5 декабря 2021 года он даст первый сольный концерт в клубе Bel Etage, где представит свой новый альбом "Why Do We Shake In The Cold?" (билеты).

Кто такой этот Elderbrook?

Александр Коц в юные годы вдохновлялся акустическим фолком. В 16 лет он взял в руки гитару и начал играть в инди-рок группе. С того времени Александр твердо решил: ничем, кроме музыки, зарабатывать он не будет. Поэтому в университетские годы разместил в сети рекламу о том, что пишет... хип-хоп биты. К нему обратились первые клиенты... и музыкант блестяще справился с заказом. С того времени он все больше тяготел к электронике и мечтал начать музыкальную карьеру.

"С электроникой можно создать просто бесконечное количество звуков. Я не хочу показаться банальным, но в ней нет никаких ограничений. Вы можете стартовать с классического детройтского техно-хаус бита, а потом легко сочетать его с другими жанрами", – объясняет артист.

Elderbrook (фото: пресс-служба Lighthouse CA)

А 2015 года на свет появляется Elderbrook: Александер берет такой псевдоним и выдает первый мини-альбом с несомненным хитом "How Many Times". Далее музыкант гастролирует и сотрудничает с тяжами индустрии: Gorgon City, Clean Bandit, Diplo, Black Coffee и Rudimental и выдает новые успешные ремиксы и EP.

Мировую славу артисту принесло сотрудничество с британским электронным хаус-дуэтом CamelPhat. Их совместная песня "Cola", в которой звучит вокал Elderbrook, стала клубным гимном в Европе и США и одной из самых продаваемых в мире в 2017 году. Она возглавила хит-парад Billboard Dance Club Songs, заняла первое место в британском инди-чарте и получила номинацию на Grammy в категории "Лучшая танцевальная запись".

В прошлом году, как и большинство музыкантов, артист воспользовался вызванным пандемией затишьем для создания новой музыки. И вот после четырех EP Elderbrook наконец выпустил первый полноформатный студийник, который повезет услышать вживую каждому желающему киевлянину и гостю города.

Топ лучших треков Elderbrook

CamelPhat & Elderbrook – "Cola"

Elderbrook – "Back To My Bed"

Elderbrook & Rudimental – "Something About You"