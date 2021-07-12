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"Жизнь продолжается": Vacuum возвращается в Киев

 

31.08.2021

Ностальгия - великая сила, манящая не только поклонников к музыке, но и ее создателей к слушателям. Именно этот магнит и сочетает киевских поклонников и поклонниц с меланхоличной и чистой музыкой Vacuum.

31 августа под киевским звездным небом на террасе D12 состоится выступление автора проекта Маттиаса Линдблума с хорошо знакомыми песнями и новинками, родившимися во времена изоляции в его стокгольмской студии (билеты).

Эволюция группы Vacuum за многие годы прошла немало этапов. От футуристического синт-поп-трио Маттиаса Линдблума, легендарного Александра Барда и космической Марины Шипченко до коллабораций Линдблума с различными европейскими музыкантами и мелодичных баллад. От песен о космосе, религии и поиске себя за пределами известных человечеству миров до интимной лирики.

"Жизнь продолжается, пережитые события обращают нас к внутреннему самопознанию", - объясняет изменения бессменный лидер Vacuum.

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