RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Життя продовжується": Vacuum повертається до Києва

 

31.08.2021

Ностальгія – велика сила, що вабить не лише прихильників до музики, а й її творців до слухачів. Саме цей магніт і поєднує київських прихильників та прихильниць із меланхолійною і чистою музикою Vacuum.

31 серпня під київським зоряним небом на терасі D12 відбудеться виступ автора проєкту Маттіаса Ліндблума з добре знайомими піснями та новинками, що народилися в часи ізоляції в його стокгольмській студії (квитки).

Еволюція гурту Vacuum за багато років пройшла чимало етапів. Від футуристичного синт-поп-тріо Маттіаса Ліндблума, легендарного Александра Барда і космічної Марини Шипченко до колаборацій Ліндблума з різними європейськими музикантами і мелодійних балад. Від пісень про космос, релігію та пошук себе за межами відомих людству світів до інтимної лірики.

"Життя продовжується, пережиті події обертають нас до внутрішнього самопізнання", - пояснює зміни незмінний лідер Vacuum.

Читайте РБК-Україна в Google News