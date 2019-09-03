Первый сольный концерт YOURA пройдет на киностудии им. Довженко! Никаких сопротивлений: одержимость внутренними импульсами и чувствами.

Юрий Бардаш объявил о большом сольном концерте в Киеве. Мистический, колкий YOURA продолжает оставаться самым загадочным проектом в музыкальной индустрии. Его редкие выступления кардинально отличаются от всех, и остро отсекают штампованные массы.

YOURA - PRAKTIKA

Проект YOURA в живом исполнении — это честный разговор артиста со зрителем и прямой взаимообмен лютой силы. Звучание треков из полноформатного альбома «PLAN B» и дебютного ЕР «PREDICTOR» как шпоры, пронизывают насквозь только исключительных поклонников. С теми, кто не боится познать симбиоз «поступков, чувств, эмоций, страха и паники» .

Встретимся на долгожданном, первом большом сольном концерте YOURA в Киеве, 26 октября, киностудия им. Довженко.

Билеты можно купить здесь!