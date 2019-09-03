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Юрій Бардаш оголосив про великий сольний концерт в Києві

 

07.12.2019

Перший сольний концерт YOURA пройде на кіностудії ім. Довженка! Жодних опорів: одержимість внутрішніми імпульсами і почуттями.

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Юрій Бардаш оголосив про великий сольний концерт в Києві. Містичний, кілкий YOURA продовжує залишатися самим загадковим проектом в музичній індустрії. Його рідкісні виступи кардинально відрізняються від усіх, і гостро відсікають штамповані маси.

YOURA - PRAKTIKA

Проект YOURA у живому виконанні — це чесна розмова артиста з глядачем і прямий взаємообмін лютої сили. Звучання треків з повноформатного альбому «PLAN B» та дебютного ЕР «PREDICTOR» як шпори, пронизують наскрізь лише у виключних шанувальників. З тими, хто не боїться пізнати симбіоз «вчинків, почуттів, емоцій, страху і паніки» .

Зустрінемося на довгоочікуваному, першому великому сольному концерті YOURA в Києві, 26 жовтня, кіностудія ім. Довженка.

Квитки можна придбати тут!

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