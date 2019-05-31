Чувствуете застой в жизни? Устали от рутины? Не хватает энергии на новые свершения? У нас есть для вас решение. Это YOUNGBLOOD! Молодое английское дарование, которое иначе, как сумасшедшим, не назовешь.

В 16 лет YUNGBLUD перебрался в Лондон, да не просто так, а с большим багажом музыкальных знаний. Его заметили, песни парня попали в саундтрек к сериалу "13 причин почему" от Netflix. И понеслось: десятки миллионов прослушиваний на Spotify, миллионы просмотров на YouTube и выступления по всему миру.

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YUNGBLUD - California

В июле прошлого года YUNGBLUD выпустил дебютный альбом 21st Century Liability — полчаса мощного поп-панка и рэп-рока, которые несутся на слушателя волной-убийцей. Несмотря на бешеную популярность, YUNGBLUD, кажется, по барабану его коммерческий успех:

"Мое желание — играть на стадионах, но в то же время главная цель — построить комьюнити, в котором люди не боялись быть собой". Но творческие цели у парня еще круче. Он хочет быть, как канадский рэпер Дрейк, только в рок-музыке.

Узнать стоимость и купить билеты можно здесь.

YUNGBLUD в Киеве