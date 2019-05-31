Відчуваєте застій в житті? Втомилися від рутини? Не вистачає енергії на нові звершення? У нас є для вас рішення. Це YOUNGBLOOD! Молоде англійське дарування, яке інакше, як божевільним, не назвеш.

У 16 років YUNGBLUD перебрався в Лондон, та не просто так, а з великим багажем музичних знань. Його помітили, пісні хлопця потрапили в саундтрек до серіалу "13 причин, чому" від Netflix. І понеслося: десятки мільйонів прослуховувань на Spotify, мільйони переглядів на YouTube і виступи по всьому світу.

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YUNGBLUD - California

У липні минулого року YUNGBLUD випустив дебютний альбом 21st Century Liability — півгодини потужного поп-панку та реп-року, які мчать на слухача хвилею-вбивцею. Незважаючи на шалену популярність, YUNGBLUD, здається, по барабану його комерційний успіх:

"Моє бажання — грати на стадіонах, але в той же час головна мета — побудувати ком'юніті, в якому люди не боялися бути собою". Але творчі цілі у хлопця ще крутіше. Він хоче бути, як канадський репер Дрейк, тільки в рок-музиці.

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YUNGBLUD в Києві