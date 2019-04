Всемирный День Рок'н'ролла вместе с группой "Руки'В Брюки"

Изюминкой концерта станет эксклюзивное выступление магнетической MARIA MARVEL - вокалистки популярной польской рокабилли-группы "The Real Gone Tones". Мария и ее группа - мастера танцевального рок-н-ролла. В графике их выступлений Испания, Германия, Финляндия, Италия и многие другие. Вместе с "Руки'В Брюки" Мария исполнит классику рок-н-ролла, старые-добрые любимые хиты в интересной аранжировке.

Руки'в Брюки with The Shiny Stockings - Хитай Стегна!

