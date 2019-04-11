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Всесвітній День Рок’н’Ролу разом з гуртом "Руки’В Брюки"

Lite » Афиша 11.04.2019 - 12:07
Руки'в Брюки (фото: прес-служба)
Руки'в Брюки (фото: прес-служба)

14.04.2019

14 квітня головні рок-н-рольники Києва - гурт "Руки’В Брюки" - відсвяткують свій 11-й День Народження та Всесвітній День Рок’н’Ролу великим концертом за участі чарівної гості MARIA MARVEL. Гурт зіграє найулюбленіші пісні з 6 альбомів та нові композиції.

Колектив “Руки’В Брюки” був створений у 2007 році вокалістом, сонграйтером та гітаристом Олександром Ремезом. Фішка гурту - авторський рок-н-рол українською. Автентичне звучання та мелодійність української мови - чарівна комбінація, яка сподобається меломанам та прихильникам рок-н-ролу.

У 2018 році "Руки’В Брюки" запалили шоу "Х-фактор 9", після їхньої музики Настя Каменських виконала хіт Елвіса Преслі, а Дмитро Шуров (Pianoбой) заграв на контрабасі. 

Руки'в Брюки with The Shiny Stockings - Хитай Стегна!

Родзинкою концерту стане ексклюзивний виступ магнетичної MARIA MARVEL – вокалістки найпопулярнішого польського рокабілі-гурту "The Real Gone Tones". Марія та її гурт – майстри танцювального рок-н-ролу. У графіку їх виступів Іспанія, Німеччина, Фінляндія, Італія та багато інших. Разом з "Руки’В Брюки" Марія виконає класику рок-н-ролу, старі-добрі улюблені хіти в цікавому аранжуванні.

RvB (Руки'в Брюки) - Мальчик-Чик-Чик

Концерти "Руки’В Брюки" – це завжди весело та дуже танцювально. 14 квітня  приготуйтесь почути запальний мікс музики 1950-х: автентичний рокабілі, ритм-енд-блюз, свінг та кантрі. Caribbean Club Concert Hall буде тремтіти від музичного шаленства та драйву!

Квитки можна вибрати і купити тут.


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