Всесвітній День Рок’н’Ролу разом з гуртом "Руки’В Брюки"

Родзинкою концерту стане ексклюзивний виступ магнетичної MARIA MARVEL – вокалістки найпопулярнішого польського рокабілі-гурту "The Real Gone Tones". Марія та її гурт – майстри танцювального рок-н-ролу. У графіку їх виступів Іспанія, Німеччина, Фінляндія, Італія та багато інших. Разом з "Руки’В Брюки" Марія виконає класику рок-н-ролу, старі-добрі улюблені хіти в цікавому аранжуванні.

Руки'в Брюки with The Shiny Stockings - Хитай Стегна!

