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Vivienne Mort очаруют концертом на берегу Днепра

 

15.08.2021

15 августа в Киеве на ЮБК состоится долгожданный концерт уже культовой украинской группы Vivienne Mort (билеты).

"Привет, Киев! Приглашаю вас 15 августа на южный берег Днепра. Там я сыграю сольный акустический концерт, моим напарником будет фортепиано. Я бы хотела, чтобы мы пели песни под вечерним небом, а потом пошли к воде - смотреть, как сияют огни нашего города на противоположном берегу. Люблю, жду. Дана", - вот так приглашает на это грандиозное действо Даниэла Заюшкина.

Vivienne Mort - один из главных представителей украинского инди-рока, который внес весомый вклад в развитие украинской рок-музыки и отечественной музыкальной культуры. В творческом багаже коллектива 5 студийных альбомов и 4 видеоклипа, участие в open-air фестивалях страны. Дана и Ко получили также Шевченковскую премию в номинации "Музыкальное искусство".

Название группы переводится как "душа бессмертна" и довольно удачно определяет творчество коллектива, ведь тематика творчества группы прежде всего, о состоянии души, творческих поисках, эмоциях и чувствах.

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