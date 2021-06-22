RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Vivienne Mort зачарують концертом на березі Дніпра

 

15.08.2021

15 серпня у Києві на ЮБК відбудеться довгоочікуваний концерт вже культового українського гурту Vivienne Mort (квитки).

"Привіт, Київ! Запрошую вас 15 серпня на південний берег Дніпра. Там я зіграю сольний акустичний концерт, моїм напарником буде фортепіано. Я би хотіла, щоб ми співали пісні під вечірнім небом, а потім пішли до води - дивитися, як сяють вогні нашого міста на протилежному березі. Люблю, чекаю. Дана", - ось так запрошує на це грандіозне дійство Даніела Заюшкіна.

Vivienne Mort - один з головних представників українського інді-року, який зробив вагомий вклад в розвиток української рок-музики та вітчизняної музичної культури. В творчому доробку колективу 5 студійних альбомів та 4 відеокліпи, участь у провідних open-air фестивалях країни. Дана і Ко також отримали Шевченківську премію в номінації "Музичне мистецтво".

Назва гурту перекладається як "душа безсмертна" та досить вдало визначає творчість колективу, адже тематика творчості гурту перш за все, про стан душі, творчі пошуки, емоції та почуття.

Читайте РБК-Україна в Google News