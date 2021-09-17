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Виртуозный пианист Евгений Хмара даст "семейный концерт" в Киеве

Новина українською → Пятница 17 сентября 2021 17:41
Виртуозный пианист Евгений Хмара даст "семейный концерт" в Киеве Евгений Хмара выступит с камерным концертом в Киеве (фото: пресс-служба артиста)

23.09.2021

Украинский композитор и виртуозный пианист Евгений Хмара выступит с камерным концертом в Киеве. Выдающийся маэстро инструментальных шоу 23 сентября сыграет специальную музыкальную программу в столичном Caribbean Club Concert Hall (билеты).

Евгений Хмара – один из самых известных пианистов Европы. Он выступал на известных концертных площадках мира и на эксклюзивных мероприятиях в Белом доме и Букингемском дворце. На его счету пять студийных альбома и несколько профильных международных наград, среди которых Голливудская премия импровизаторов (2013) и статус Yamaha Local Artist (2017). Евгений единственный представитель Украины, получивший звание Yamaha Local Artist; в мире этот статус носят, в частности, Элтон Джон и Пол Маккартни.


На концерте 23 сентября прозвучат известные композиции артиста, а также множество новых инструментальных шедевров, которые будут выполнены впервые. Рояль, струнный квартет, космический Ханг и аккордеон создадут незабываемую атмосферу вечера.

"Продвигая инструментальную музыку в нашей стране и за ее пределами, я всегда сосредотачиваюсь на создании больших шоу с участием оркестра, хора, гитаристов и барабанщиков, приглашаю звезд украинской эстрады. Но в этот вечер я планирую сделать что-то более душевное и не такое масштабное. Вот и родилась мысль создать камерную программу, сделать акцент на музыке, которая приходит. Это будет очень теплый, я бы сказал семейный концерт. Хочу, чтобы все кто придет, получили удовольствие от дружеской атмосферы этого музыкального вечера", - рассказывает Евгений Хмара.


Это будет вечер для настоящих ценителей качественной инструментальной музыки, музыки, которая наполняет душу и сердце светом, слушая которую можно закрыть глаза и мечтать.

Количество мест на концерт ограничено - в продаже всего 200 билетов.

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