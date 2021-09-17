Віртуозний піаніст Євген Хмара дасть "сімейний концерт" у Києві

23.09.2021

Український композитор та віртуозний піаніст Євген Хмара виступить з камерним концертом у Києві. Видатний маестро інструментальних шоу 23 вересня зіграє спеціальну музичну програму у столичному Caribbean Club Concert Hall (квитки).

Євген Хмара – один з найвідоміших піаністів Європи. Він виступав на відомих концертних майданчиках світу та на ексклюзивних заходах в Білому домі та Букінгемському палаці. На його рахунку п'ять студійних альбомів і кілька профільних міжнародних нагород, серед яких Голлівудська премія імпровізаторів (2013) і статус Yamaha Local Artist (2017). Євген єдиний представник України, який отримав звання Yamaha Local Artist; в світі цей статус носять, зокрема, Елтон Джон і Пол Маккартні.



На концерті 23 вересня прозвучать відомі композиції артиста, а також безліч нових інструментальних шедеврів, які будуть виконані вперше. Рояль, струнний квартет, космічний Ханг і акордеон створять незабутню атмосферу вечора.

"Просуваючи інструментальну музику в нашій країні і за її межами, я завжди зосереджуюсь на створенні великих шоу за участю оркестру, хору, гітаристів і барабанщиків, запрошую зірок української естради. Але у цей вечір я планую зробити щось більш душевне і не таке масштабне. Ось і народилася думка створити камерну програму, зробити акцент на музиці, яка приходить. Це буде дуже теплий, я б сказав сімейний концерт. Хочу, щоб всі хто прийде, отримали задоволення від дружньої атмосфери цього музичного вечора", - розповідає Євген Хмара.



Це буде вечір для справжніх цінителів якісної інструментальної музики, музики, яка наповнює душу і серце світлом, слухаючи яку можна закрити очі та мріяти.

Кількість місць на концерт обмежена – у продажу всього 200 квитків.