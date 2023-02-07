Винник дасть особливий концерт у Львові до Дня святого Валентина

У День святого Валентина, 14 лютого, Віктор Винник і гурт МЕРІ дадуть "найромантичніший концерт цієї зими" у львівському Центрі Довженка (квитки).

Артист заспіває про найтепліше та найчарівніше почуття, яке неодмінно врятує світ - про любов!

Виконавці підготували для усіх особливу романтичну програму улюблених пісень, серед яких мегахіт "Я з України". Також не обійдеться без прем’єр та приємних несподіванок.

"Наш концерт буде підтвердженням тому, що життя в Україні не зупинилось, адже цього добиваються окупанти, а цього дозволити ми їм не можемо! Не дивлячись на те, що наш придуркуватий сусід хоче зробити усе, щоб ми зникли, але цього не станеться! Буде Україна, будемо ми, буде людство. І буде таке прекрасне почуття, як кохання. Когось це почуття не покидає ніколи, але пережити моменти кохання та закоханості повинна кожна людина, бо у важкі моменти вони дають надію. Тому кохайте і закохуйтесь, тільки не з м*скалями, це має бути зрозуміло всім!" - коментує Винник.

Подія, що стартує о 19:00, стане чудовою нагодою наповнитись цим прекрасним почуттям, трішки відволіктись від напруженого сьогодення, і все це - у компанії улюблених музикантів.