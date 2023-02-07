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Винник даст особенный концерт во Львове ко Дню святого Валентина

Виктор Винник и МЕРІ выступят 14 февраля во Львове (фото: пресс-служба)
 

14.02.2023

В День святого Валентина, 14 февраля, Виктор Винник и группа МЕРІ дадут "самый романтичный концерт этой зимы" во львовском Центре Довженко (билеты).

Артист споет о самом теплом и очаровательном чувстве, которое непременно спасет мир - о любви!

Исполнители подготовили для всех особенную романтическую программу любимых песен, среди которых мегахит "Я з України". Также не обойдется без премьер и приятных сюрпризов.

"Наш концерт будет подтверждением тому, что жизнь в Украине не остановилась, ведь этого добиваются оккупанты, а этого позволить мы им не можем! Несмотря на то, что наш полоумный сосед хочет сделать все, чтобы мы исчезли, этого не произойдет! Будет Украина, будем мы, будет человечество. И будет такое прекрасное чувство, как любовь. Кого-то это чувство не покидает никогда, но пережить моменты любви и влюбленности должен каждый человек, потому что в трудные моменты они дают надежду. Поэтому любите и влюбляйтесь, только не с м*скалями, это должно быть понятно всем!" - комментирует Винник.

Событие, которое стартует в 19:00, станет прекрасной возможностью наполниться этим прекрасным чувством, немного отвлечься от напряженного настоящего, и все это - в компании любимых музыкантов.

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музикаДень всех влюбленныхДень Святого Валентина