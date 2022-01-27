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Виктор Винник подарит романтическое настроение на концерте ко Дню влюбленных

Новина українською → Четверг 27 января 2022 14:32
Виктор Винник подарит романтическое настроение на концерте ко Дню влюбленных Виктор Винник и МЕРІ (фото: Lutsyshyn Promo и Promotions)

13.02.2022

Специально ко Дню Валентина Виктор Винник и МЕРІ представят программу, в которую войдут лучшие хиты и премьеры артистов. Праздничное событие состоится 13 февраля во львовском Центре Довженко в 19:00.

"Для меня праздник всех влюбленных ассоциируется именно со Львовом. Думаю, многие люди со мной согласятся, ведь к этому побуждает таинственная и романтическая аура города. Поэтому недаром люди со всей Украины приезжают именно во Львов отпраздновать этот праздник. Европейский центр любви – это Париж, а у нас, без сомнения, это Львов!" - рассказывает Винник.

Виктор поделился, чем 13 февраля они будут восхищать, вдохновлять и влюблять в канун Дня святого Валентина, а также приоткрыл маленькую тайну вечера.

"В программе нашего концерта будут звучать проверенные годами наши самые романтичные песни. В частности, у нас даже есть тематическая песня к этому празднику "Kiss на бис", в которой говорится о Дне святого Валентина. Также готовим премьеры! Специально ко Дню влюбленных, мы презентуем видео и впервые вживую исполним новую песню "Быть с тобой" именно в Центре Довженко. К слову, режиссером этого видео выступил я. Надеюсь композиция и клип всем понравятся, потому что мы очень-очень старались! Ждем всех с нетерпением!" - говорит он.

К слову, на недавнем концерте Виктора Винника и МЕРІ в Киеве музыканты вместе с залом спели на бис известную песню "Батько наш Бандера". Виктор отметил, что эта песня войдет в программу ближайших концертов группы, в частности, во Львове.

"Это очень хорошо, что песни такого плана получают распространение. Это говорит о том, что, как нация, мы не спим. А кто спит, тот, возможно, пробудится", - резюмировал Винник.

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