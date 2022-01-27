ru ua
Чт, 27 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Віктор Винник подарує романтичний настрій на концерті до Дня Закоханих

Новость на русском → Четвер 27 січня 2022 14:32
Віктор Винник подарує романтичний настрій на концерті до Дня Закоханих Віктор Винник і МЕРІ (фото: Lutsyshyn Promo і Promotions)

13.02.2022

Спеціально до Дня Валентина Віктор Винник і МЕРІ представлять програму, до якої увійдуть найкращі хіти та прем’єри артистів. Святкова подія відбудеться 13 лютого у львівському Центрі Довженка о 19:00.

"Для мене Свято усіх закоханих асоціюється саме із Львовом. Думаю, багато людей зі мною погодяться, адже до цього спонукає таємнича і романтична аура міста. Тож недаремно люди з усієї України приїздять саме до Львова відсвяткувати це свято. Європейський центр кохання – це Париж, а у нас, без сумніву, це Львів!" – розповідає Винник.

Віктор поділився, чим 13 лютого вони будуть захоплювати, надихати та закохувати у переддень Дня Святого Валентина, а також привідкрив маленьку таємницю вечора.

"У програмі нашого концерту звучатимуть перевіренні роками наші найромантичніші пісні. Зокрема, у нас навіть є тематична пісня до цього свята "Kiss на біс", у якій йдеться про День святого Валентина. Також готуємо прем’єри! Спеціально до Дня закоханих, ми презентуємо відео та вперше наживо виконаємо нову пісню "Бути з тобою" саме у Центрі Довженка. До слова, режисером цього відео виступив я. Маю надію композиція та кліп усім сподобаються, бо ми дуже-дуже старались! Чекаємо усіх з нетерпінням!" – каже він.

До слова, на нещодавньому концерті Віктора Винника і МЕРІ у Києві музиканти разом із залом заспівали на біс відому пісню "Батько наш Бандера". Віктор зауважив, що ця пісня увійде у програму найближчих концертів гурту, зокрема у Львові.

"Це дуже добре, що пісні такого плану отримують розповсюдження. Це говорить про те, що, як нація, ми не спимо. А хто спить, той, можливо, пробудиться", - зауважив Винник.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Концерты
Україна має талант: яскраві моменти
Україна має талант: яскраві моменти
Гороскоп 2022 для всіх знаків Зодіаку
Гороскоп 2022 для всіх знаків Зодіаку
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
В Україну суне скандинавський штормовий циклон зі снігом: які області накриє негодою
В Україну суне скандинавський штормовий циклон зі снігом: які області накриє негодою