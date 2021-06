Для уютного отдыха: киевлян приглашают на "Джазовый квартирник"

Caribbean Club Concert Hall и Radio Jazz продолжают новую музыкальную традицию - серию джазовых вечеров "Джазовый квартирник", которую презентовали в начале года в концерт-холле (билеты).

"Джазовый квартирник - идеальная подборка музыкальных событий для летних вечеров! Камерная атмосфера, безопасная близость и возможность насладиться каждой нотой", - рассказывают организаторы шоу.

КК4tet

5 июля коллектив КК4tet выступит с особенной программой "Contemporary post-bop jazz". Во время концерта прозвучат авторские композиции, которые вошли в дебютный альбом коллектива, а также баллады и оммажи Joe Henderson, John Coltrane и Thelonious Monk и авторские аранжировки на джазовые стандарты.

"Каждый концерт для нас - это неповторимое путешествие, в котором никогда не знаешь, что с тобой произойдет. Как музыканты, мы все выросли на джазовой традиции, но всегда любим экспериментировать и находить новые подходы к импровизации. Приглашаем присоединиться к нам и пережить этот момент вместе!" - рассказывает фронтвумен коллектива Кристина Кирик.

Fusion TRIO и Vad SAmoS Trio

8 июля в Caribbean Club состоится взрывное барабанное шоу от коллективов Fusion TRIO и Vad SAmoS Trio. Музыканты обещают, что это будет яркое событие, которое стоит посетить поклонникам Украинского Драмминга и всем, кто просто хочет отвлечься от будничных задач и отдохнуть.

"‎Приглашаем всех на барабанный завал года! Это будет эксклюзивный концерт от фанатов и мастеров Украинского Драмминга и музыки фьюжн", - рассказывают музыканты.

Шоу "Джаз для взрослых" с Алексеем Коганом

Любимое шоу киевских меломанов и гостей столицы "Джаз для взрослых с Алексеем Коганом" продолжает радовать поклонников своими концертами. Каждый месяц гостей приглашают познавать джаз вместе с Алексеем Коганом и виртуозными музыкантами Jazz in Kyiv Band в камерной атмосфере Caribbean Club.

17 июля и 28 августа гости шоу узнают от Алексея Когана невыдуманные истории создания легендарных джазовых композиций: интересные факты и воспоминания об их создателях, случаи из жизни джазменов и целых джаз-бендов.

Yiddish Jazz Show в исполнении певицы GOLDA и Freedom Ballet

18 июля и 15 августа в Caribbean Club состоится Yiddish Jazz Show - музыкальное представление с элементами иммерсивного театра, где гость одновременно и зритель, и герой действа. Идеолог проекта Yiddish Jazz Show - певица GOLDA - с детства знакома с этими песнями, их вековой историей и особым характером. В компании с топовыми украинскими джазовыми музыкантами GOLDA находит новое прочтение забытым песням, вдыхает в них свежесть и заставляет полюбить эти песни даже тех, кто до сих пор был совсем не знаком с еврейской культурой.

"Только здесь вас накормят, напоят, сводят на рынок и ещё поженят в придачу - всё в лучших традициях одесских двориков. Мы буквально приглашаем вас в нашу квартиру в гости. Посидим вместе на кухне, заглянем в тайные комнаты, попрыгаем на диване и просто поговорим по душам. Всё это в сопровождении живого джаз-бенда и великолепной GOLDA", - рассказывает режиссер-постановщик шоу Павел Бондаренко.

Павел Игнатьев

20 июля музыкант-виртуоз и джазовый композитор Павел Игнатьев подарит гостям Caribbean Club свой особый концерт. В программе вечера прозвучат любимые песни из альбома "Колокола души" в новой интерпретации, а также новые композиции, созданные во время карантина.

Концерты Павла Игнатьева - это чувственно и нежно. Целью каждого выступления артиста уже стала традиция вдохновлять зрителей на самые ценные и простые вещи в жизни, о которых многие забывают среди рутины, забот и обязанностей.

SpeakEasy Jazz

Камерный ретро-вечер SpeakEasy Jazz от создателей шоу "Эпоха джаза" с новой программой "В ритме буги". Шоу создали настоящие эксперты винтажной культуры - виртуозные музыканты и артистичные танцовщицы. Гости вечера окунутся в удивительное путешествие во времена Америки начала 20-го века.

24 июля в программе вечера легендарная музыка "золотой эры джаза": горячий джаз Флетчера Хендерсона и Фэтса Уоллера, шедевры Бенни Гудмена, Каунта Бейси, Кеба Кэллоуэй, Джина Крупы, Куте Уильямса и музыка биг-бэндов. Танцевальное джаз-кабаре представит тэп, аутентичный джаз, линди хоп, буги-вуги, блюз и мамбо.

Песни из мультфильма "Король Лев" от Gospel Company

1 августа музыка и песни из мультфильма "Король Лев" прозвучат вживую в исполнении госпел-хора Gospel Company. Музыканты сыграют программу, которая уже несколько раз собирала аншлаги. Гостей ждут известные композиции Circle Of Life, Can You Feel The Love Tonight, Hakuna Matata, I Just Can not Wait to Be King и другие в виртуозном исполнении и авторской аранжировке.

Госпел-хор Gospel Company - это уникальный афро-украинский коллектив, состоящий из талантливых музыкантов из 4 стран мира: Нигерии, Мозамбика, Анголы и Украины. Основал коллектив в 2016 году харизматичный и яркий подопечный Святослава Вакарчука на шоу "Голос страны-6" Аняня Удонгво. Музыканты Gospel Company сотрудничают со звездами украинской сцены, среди которых Ирина Билык, Jamala, Таяна и другие.

"Легенда Эдит"

Эдит Пиаф называют национальным достоянием Франции и символом французского шансона, а ее песни любят и поют во всем мире. 16 августа в Caribbean Club состоится концерт-спектакль "Легенда Эдит" в исполнении солистки "Notre Dame de Paris" Натали Пичкур, посвященный величайшей певице. В программе концерта гости услышат известные песни Эдит Пиаф, а также самые первые композиции, которые исполняла легенда французского шансона ещё на улице.

"Образ Эдит Пиаф не вписывается в общепринятые рамки шоу-бизнеса. Она полная противоположность исполнителям и секс-символам того времени, таким как Мерлин Монро, Марлен Дитрих и Джуди Гарланд. Что же тогда сделало Эдит Пиаф легендарной? Ответ один - голос. Неповторимый магический голос, который покорил весь мир и заставил влюбиться в неё", - говорит Натали Пичкур.