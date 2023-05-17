"Українська пісня". У Києві оберуть джокера, який виступить на грандіозному фестивалі: що відомо

Один з наймасштабніших музичних проєктів країни "Українська пісня" днями оголосив шорт-лист учасників.

Серед зіркового десанту присутні імена таких артистів, як Арсен Мірзоян, TVORCHI, Oks, Polina Dashkova, YAGODA, T.HUTSULS, 7TEEN'S, YOGEN, Zelenooka та інші.

А поки учасники активно готуються представити свої пісні у Львові на гала-концерті 17 червня, команда проєкту та музичний портал "МУЗВАР" вирішили провести додатковий сайд-пошук ще одного учасника фіналу "Української пісні" серед киян та гостей міста.

Так, 20 травня на великій відкритій локації "Поляна на ВДНГ та сад гамаків" з 15:00 стартує конкурсний відбір артиста-джокера.

Підтримувати потенційних учасників та разом з тим відкривати сезон "Поляни на ВДНГ" будуть оголошені фіналісти проєкту та круті представники нової хвилі української музики:

Dima Prokopov

Ostrovskyi

Molodi

Люся Кава

Masha Danilova

Lesan

Varash

DIMARIA

Entely та багато інших.

"Приходьте всією сім'єю, великою компанією чи самостійно на ВДНГ 20 травня аби стати дотичним та підтримати майбутніх суперзірок України!" - закликають організатори.