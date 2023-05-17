"Українська пісня". У Києві оберуть джокера, який виступить на грандіозному фестивалі: що відомо

20.05.2023
Один з наймасштабніших музичних проєктів країни "Українська пісня" днями оголосив шорт-лист учасників.
Серед зіркового десанту присутні імена таких артистів, як Арсен Мірзоян, TVORCHI, Oks, Polina Dashkova, YAGODA, T.HUTSULS, 7TEEN'S, YOGEN, Zelenooka та інші.
А поки учасники активно готуються представити свої пісні у Львові на гала-концерті 17 червня, команда проєкту та музичний портал "МУЗВАР" вирішили провести додатковий сайд-пошук ще одного учасника фіналу "Української пісні" серед киян та гостей міста.
Так, 20 травня на великій відкритій локації "Поляна на ВДНГ та сад гамаків" з 15:00 стартує конкурсний відбір артиста-джокера.
Підтримувати потенційних учасників та разом з тим відкривати сезон "Поляни на ВДНГ" будуть оголошені фіналісти проєкту та круті представники нової хвилі української музики:
"Приходьте всією сім'єю, великою компанією чи самостійно на ВДНГ 20 травня аби стати дотичним та підтримати майбутніх суперзірок України!" - закликають організатори.