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"Українська пісня". У Києві оберуть джокера, який виступить на грандіозному фестивалі: що відомо

Співачка Entely (фото: МУЗВАР)
 

20.05.2023

Один з наймасштабніших музичних проєктів країни "Українська пісня" днями оголосив шорт-лист учасників.

Серед зіркового десанту присутні імена таких артистів, як Арсен Мірзоян, TVORCHI, Oks, Polina Dashkova, YAGODA, T.HUTSULS, 7TEEN'S, YOGEN, Zelenooka та інші.

А поки учасники активно готуються представити свої пісні у Львові на гала-концерті 17 червня, команда проєкту та музичний портал "МУЗВАР" вирішили провести додатковий сайд-пошук ще одного учасника фіналу "Української пісні" серед киян та гостей міста.

Так, 20 травня на великій відкритій локації "Поляна на ВДНГ та сад гамаків" з 15:00 стартує конкурсний відбір артиста-джокера.

Підтримувати потенційних учасників та разом з тим відкривати сезон "Поляни на ВДНГ" будуть оголошені фіналісти проєкту та круті представники нової хвилі української музики:

  • Dima Prokopov
  • Ostrovskyi
  • Molodi
  • Люся Кава
  • Masha Danilova
  • Lesan
  • Varash
  • DIMARIA
  • Entely та багато інших.

"Приходьте всією сім'єю, великою компанією чи самостійно на ВДНГ 20 травня аби стати дотичним та підтримати майбутніх суперзірок України!" - закликають організатори.

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