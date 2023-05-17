"Українська пісня". В Киеве выберут джокера, который выступит на грандиозном фестивале: что известно

Один из самых масштабных музыкальных проектов страны "Українська пісня" на днях объявил шорт-лист участников.

Среди звездного десанта присутствуют имена таких артистов, как Арсен Мирзоян, TVORCHI, Oks, Polina Dashkova, YAGODA, T.HUTSULS, 7TEEN'S, YOGEN, Zelenooka и другие.

А пока участники активно готовятся представить свои песни во Львове на гала-концерте 17 июня, команда проекта и музыкальный портал "МУЗВАР" решили провести дополнительный сайд-поиск еще одного участника финала "Української пісні" среди киевлян и гостей города.

Так, 20 мая на открытой локации "Поляна на ВДНГ та сад гамаків" с 15:00 стартует конкурсный отбор артиста-джокера.

Поддерживать потенциальных участников и вместе с тем открывать сезон "Поляны на ВДНГ" будут объявлены финалисты проекта и крутые представители новой волны украинской музыки:

Dima Prokopov

Островский

Molodi

Люся Кофе

Masha Danilova

Lesan

Varash

DIMARIA

Entely и многие другие.

"Приходите всей семьей, крупной компанией или самостоятельно на ВДНГ 20 мая, чтобы стать причастным и поддержать будущих суперзвезд Украины!" - призывают организаторы.