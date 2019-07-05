Для ценителей: джазовые концерты июля в Caribbean Club Concert Hall

Фото: пресс-служба Caribbean Club Concert Hall

01.07.2019 - 29.07.2019

Джазовый концерт - это идеальный саундтрек для отдыха после тяжелого рабочего дня, встречи с друзьями или романтического свидания. Предлагаем ознакомиться с расписанием джазовых вечеров июля в культовом Caribbean Club Concert Hall.

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8 июля - Andrey Chmut Band

8 июля Andrey Chmut Band представят в Caribbean Club Concert Hall авторский альбом "Smoothability" в стиле smooth jazz, фанк и фьюжн. Основатель коллектива - талантливый украинский саксофонист Андрей Чмут - сотрудничает с американским лейблом SkyTown Records. Недавно музыкант занял 4 место в TOP 100 Smooth Jazz Albums (Amazon.com) в США, а известная украинская певица Джамала сказала про его творчество: "Музыка, которую создает и играет Андрей, касается души, от нее по телу «мурашки»".

15 июля - Paul Christopher Band (Канада)

15 июля в рамках серии концертов Live Jazz Monday сыграет виртуозный интернациональный коллектив Paul Christopher Band. Группу собрал известный канадский вокалист и барабанщик Пол Кристофер. Музыканты подготовили для гостей программу авторских композиций в стиле фанк, латино и ритм-энд-блюз, а также композиции легендарных Al Jarreau, Stevie Wonder, Joe Jackson, George Gershwin, Toots Thielemans и Antonio Carlos Jobim.

22 июля - Ной Блюменфельд (США)

22 июля в Caribbean Club Concert Hall выступит талантливый американский трубач и сонграйтер - Ной Блюменфельд. Виртуозный американский музыкант подарит гостям вечер поэтического фьюжн-джаза и альтернативной музыки. Его проникновенные тексты и волшебные мелодии не оставят никого равнодушным.

26 июля - "Джаз для взрослых" с Алексеем Коганом

26 июля состоится традиционное шоу “Джаз для взрослых” с Алексеем Коганом и Jazz in Kiev Band. В этот вечер вживую прозвучат всемирно известные композиции в исполнении коллектива Jazz in Kiev Band и волшебной джазовой вокалистки Лауры Марти. Изюминка шоу - танцевальные перформансы чувственного балета NC-17 Showballet и захватывающие истории о легендарных композициях от Алексея Когана.

29 июля - Ivonika

29 июля в Caribbean Club Concert Hall выступит свежая кровь украинской джазовой сцены - певица Ivonika. Она наполняет музыку колоритным и особым звучанием. На концерте прозвучат авторские композиции певицы и песни легендарных исполнителей, таких как Сэм Кук, Отис Реддинг, Этта Джеймс и Эми Уайнхауз. Изюминкой концерта станет дуэт с Александром "Tall Guy" Ремезом, фронтменом одного из самых известных украинских рокабилли-бэндов "Руки'в Брюки".

Узнать стоимость и купить билеты можно здесь.