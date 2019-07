Для ценителей: джазовые концерты июля в Caribbean Club Concert Hall

26 июля состоится традиционное шоу “Джаз для взрослых” с Алексеем Коганом и Jazz in Kiev Band. В этот вечер вживую прозвучат всемирно известные композиции в исполнении коллектива Jazz in Kiev Band и волшебной джазовой вокалистки Лауры Марти. Изюминка шоу - танцевальные перформансы чувственного балета NC-17 Showballet и захватывающие истории о легендарных композициях от Алексея Когана.

: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable inon line