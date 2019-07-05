Для поціновувачів: джазові концерти липня в Caribbean Club Concert Hall

Фото: прес-служба Caribbean Club Concert Hall

01.07.2019 - 29.07.2019

Джазовий концерт - це ідеальний саундтрек для відпочинку після важкого робочого дня, зустрічі з друзями або романтичного побачення. Пропонуємо ознайомитися з розкладом джазових вечорів липня в культовому Caribbean Club Concert Hall.

Дізнатися вартість і купити квитки можна тут.

8 липня - Andrey Chmut Band

8 липня Andrey Chmut Band представлять в Caribbean Club Concert Hall авторський альбом “Smoothability” у стилі smooth jazz, фанк та ф'южн. Засновник колективу - талановитий український саксофоніст Андрій Чмут - співпрацює з американським лейблом SkyTown Records. Нещодавно музикант посів 4 місце в TOP 100 Smooth Jazz Albums (Amazon.com) у США, а відома українська співачка Джамала сказала про його творчість: “Музика, яку створює та грає Андрій, торкається душі, від неї по тілу «мурахи»”.

15 липня - Paul Christopher Band (Канада)

15 липня в рамках серії концертів Live Jazz Monday зіграє віртуозний інтернаціональний колектив Paul Christopher Band. Гурт зібрав відомий канадський вокаліст та барабанщик Пол Крістофер. Музиканти підготували для гостей програму авторських композицій в стилі фанк, латино та ритм-енд-блюз, а також композиції легендарних Al Jarreau, Stevie Wonder, Joe Jackson, George Gershwin, Toots Thielemans та Antonio Carlos Jobim.

22 липня - Ної Блюменфельд (США)

22 липня у Caribbean Club Concert Hall виступить талановитий американський трубач та сонграйтер - Ной Блюменфельд. Віртуозний американський музикант подарує гостям вечір поетичного ф’южн-джазу та альтернативної музики. Його проникливі тексти та чарівні мелодії не залишать нікого байдужим.

26 липня - "Джаз для дорослих" з Олексієм Коганом

26 липня відбудеться традиційне шоу “Джаз для дорослих” з Олексієм Коганом та Jazz in Kiev Band. У цей вечір наживо пролунають всесвітньо відомі композиції у виконанні колективу Jazz in Kiev Band і чарівної джазової вокалістки Лаури Марті. Родзинка шоу - танцювальні перформанси чуттєвого балету NC-17 Showballet та захоплюючі історії про легендарні композиції від Олексія Когана.

29 липня - Ivonika

29 липня в Caribbean Club Concert Hall виступить свіжа кров української джазової сцени - співачка Ivonika. Вона наповнює музику колоритним та особливим звучанням. На концерті пролунають авторські композиції співачки та пісні легендарних виконавців, таких як Сем Кук, Отіс Реддінг, Етта Джеймс та Емі Вайнгауз. Родзинкою концерту стане дует з Олександром “Tall Guy” Ремезом, фронтменом одного з найвідоміших українських рокабілі-бендів “Руки’в Брюки”.

Дізнатися вартість і купити квитки можна тут.