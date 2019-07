Для поціновувачів: джазові концерти липня в Caribbean Club Concert Hall

26 липня відбудеться традиційне шоу “Джаз для дорослих” з Олексієм Коганом та Jazz in Kiev Band. У цей вечір наживо пролунають всесвітньо відомі композиції у виконанні колективу Jazz in Kiev Band і чарівної джазової вокалістки Лаури Марті. Родзинка шоу - танцювальні перформанси чуттєвого балету NC-17 Showballet та захоплюючі історії про легендарні композиції від Олексія Когана.

