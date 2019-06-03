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ТНМК "Симфо хип-хоп в Киеве"

Lite » Афиша 03.06.2019 - 16:34
Группа ТНМК (фото: instagram.com/tnmkongo)
Группа ТНМК (фото: instagram.com/tnmkongo)

28.08.2019

За долгую карьеру "Танок На Майдані Конґо" создали массивное музыкальное наследие, состоящее как из проверенных хитов, так и смелых экспериментов, на которые мало кто решался. Группа играла свои песни в джазовой, фолковой и акустической манерах. Но самой важной частью этого наследия оказалась программа "Симфо хип-хоп".

Впервые ТНМК сыграли ее в 2013 году вместе с молодежным академическим симфоническим оркестром "Слобожанщина". Нетленные треки Олега "Фагота" Михайлюты и Александра "Фоззи" Сидоренко с эпическим звучанием оркестра обрели в хорошем смысле пафосный масштаб. Для слушателей эта интерпретация была как раз кстати – в 2014-м остро не хватало чего-то свежего.

Спустя год вышел фильм-концерт и лайв-альбом. Казалось бы, что на этом проект закончен. Но зритель распорядился иначе. За шесть лет с момента первого шоу "Симфо хип-хоп" изменились индустрия, кумиры, тренды. Только "Симфо хип-хоп" неизменно оставался очень востребованным.

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ТНМК & МАСО "Слобожанський" - "Симфо хіп-хоп"

Три года назад все еще удивленный Фоззи говорил прессе перед выходом на сцену: "На многочисленные просьбы" — это штамп. Но, если этот успех - действительно правда, то штамп безумно приятный. В этом случае, и просьбы зрителей, и наше желание совпадают стопроцентно".

В 2019 году ТНМК закатят "Симфо хип-хоп" в нескольких городах Украины. Этот ураганный мэшап академической музыки и музыки, на которой выросло не одно поколение украинцев, наконец-то услышат и в других городах. Каких? Пока что секрет - даты будут анонсироваться постепенно.

ТНМК - Мій Демон

Пока известно одно - 28 августа в Киеве на Арт-заводе "Платформа" мы проведем не только лето, а и "Симфо хип-хоп" на заслуженный отпуск. Он закончится тогда, когда музыканты сами того захотят. Но перед этим - масштабная симфо-вечеринка с кучей сюрпризов и приглашенных гостей, чьи имена вы узнаете совсем скоро. После "Симфо хип-хопа" ТНМК приступят к новым экспериментам. Но это уже совсем другая история.

Узнать стоимость и купить билеты можно здесь

ТНМК выступит с концертом в Киеве

ТНМК выступит с концертом в Киеве


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