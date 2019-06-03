ТНМК "Симфо хіп-хоп в Києві"

Група ТНМК (фото: instagram.com/tnmkongo)

28.08.2019

За довгу кар'єру "Танок На Майдані Конґо" створили масивну музичну спадщину, що складається як з перевірених хітів, так і сміливих експериментів, на які мало хто наважувався. Група грала свої пісні в джазовій, фолковій і акустичній манерах. Але найважливішою частиною цієї спадщини виявилася програма "Симфо хіп-хоп".

Вперше ТНМК зіграли її в 2013 році разом з молодіжним академічним симфонічним оркестром "Слобожанщина". Нетлінні треки Олега "Фагота" Михайлюти та Олександра "Фоззі" Сидоренка з епічним звучанням оркестру знайшли в хорошому сенсі пафосний масштаб. Для слухачів ця інтерпретація була як раз до речі – в 2014-му гостро не вистачало чогось свіжого.

Через рік вийшов фільм-концерт і лайв-альбом. Здавалося б, що на цьому проект закінчений. Але глядач розпорядився інакше. За шість років з моменту першого шоу "Симфо хіп-хоп" змінилися індустрія, кумири, тренди. Тільки "Симфо хіп-хоп" незмінно залишався дуже затребуваним.

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ТНМК & МАСО "Слобожанський" - "Симфо хіп-хоп"

Три роки тому все ще здивований Фоззі говорив пресі перед виходом на сцену: "На численні прохання" — це штамп. Але, якщо цей успіх - дійсно правда, то штамп шалено приємний. В цьому випадку, і прохання глядачів, і наше бажання збігаються стовідсотково".

В 2019 році ТНМК закотять "Симфо хіп-хоп" у кількох містах України. Цей ураганний мешап академічної музики і музики, на якій виросло не одне покоління українців, нарешті почують і в інших містах. Яких? Поки що секрет - дати будуть анонсуватися поступово.

ТНМК - Мій Демон

Поки відомо одне - 28 серпня в Києві на Арт-заводі "Платформа" ми проведемо не тільки літо, а й "Симфо хіп-хоп" на заслужений відпочинок. Він закінчиться тоді, коли музиканти самі того захочуть. Але перед цим - масштабна симфо-вечірка з купою сюрпризів і запрошених гостей, чиї імена ви дізнаєтеся зовсім скоро. Після "Симфо хіп-хопу" ТНМК приступлять до нових експериментів. Але це вже зовсім інша історія.

Дізнатися вартість і купити квитки можна тут.

ТНМК виступить з концертом у Києві