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Тіна Кароль підготувала сюрприз киянам: про що мова

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
 

14.06.2024

14 червня Тіна Кароль зіграє великий сольний концерт в Osocor Residence, в рамках якого заспіває знайомі до мурашок пісні та представить грандіозне шоу.

 

"Авторка понад 30 хітів, які стали саундтреками сердець українців. Співачка, яка вражає потужним вокалом і масштабними шоу. Сильна і водночас тендітна особистість, яка не боїться демонструвати ані свою слабкість, ані свою жіночу силу", - говорять про Тіну організатори.

Концерти Кароль - це завжди стильні шоу, потужний голос і хіти, що надихають і торкаються самого серця.

Нещодавно артистка випустила новий альбом "Троянди". До нього увійшли раніше випущені хіти та нові пісні, зокрема хіт "Стерва", який також прозвучить у цей вечір. 

 

Зауважимо, що на території резиденції є потужний генератор та укриття, тож нічого не заважатиме гостям Osocor Residence насолодитися концертом. 

Квитки на концерт можна придбати за цим посиланням.

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Тіна КарольКонцертиНовини шоу-бізнесу