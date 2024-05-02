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Тина Кароль подготовила сюрприз киевлянам: о чем речь

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
 

14.06.2024

14 июня Тина Кароль сыграет большой сольный концерт в Osocor Residence, в рамках которого споет знакомые до мурашек песни и представит грандиозное шоу.

 

"Авторка более 30 хитов, ставших саундтреками сердец украинцев. Певица, поражающая мощным вокалом и масштабными шоу. Сильная и в то же время хрупкая личность, которая не боится демонстрировать ни свою слабость, ни свою женскую силу", - говорят о Тине организаторы.

 

Концерты Кароль - это всегда стильные шоу, мощный голос и вдохновляющие хиты, которые летят к сердцу.

Недавно артистка выпустила новый альбом "Троянди". В него вошли ранее выпущенные хиты и новые песни, в том числе хит "Стерва", который также прозвучит в этот вечер.

 

Заметим, что на территории резиденции есть мощный генератор и укрытие, так что ничего не будет мешать гостям Osocor Residence насладиться концертом.

Билеты на концерт можно купить по этой ссылке.

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Тина КарольКонцертыНовости шоу-бизнеса