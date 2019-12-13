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Тима Белорусских даст незабываемый концерт в Киеве

 

25.03.2020

25 марта 2020 года Тима Белорусских порадует своих фанатов концертом в киевском Дворце Спорта (билеты).

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Тима Белорусских - Целовать

Сначала минский паренек Тимофей Морозов писал под псевдонимом Samzanov, выпустил так 21 песню, но ни одна не принесла автору популярности. А потом были "Мокрые кроссы" и "Незабудка", которые в 2018-м просто порвали хит-парады. Тимофей стал Тимой Белорусских и одним из открытий года.

Тима Белорусских - Мокрые кроссы + Незабудка

Новый альбом "Твой первый диск – моя кассета" и трек "Витаминка" доказали, что Тима со зрителями всерьез и надолго. Рекордное количество аудиозаписей одного исполнителя в топе всех чартов, удивительная способность песен запоминаться мгновенно, творчество вне жанровых рамок покорили уже миллионы слушателей и сделали белорусского певца настоящим кумиром молодежи.

Тима Белорусских - Витаминка

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