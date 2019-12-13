RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Тіма Бєлорусскіх дасть незабутній концерт у Києві

 

25.03.2020

25 березня 2020 року Тіма Бєлорусскіх порадує своїх фанатів концертом у київському Палаці Спорту (квитки).

Популярні новини

Тима Белорусских - Целовать

Спочатку мінський хлопчина Тимофій Морозов писав під псевдонімом Samzanov, випустив так 21 пісню, але жодна з них не принесла авторові популярності. А потім були "Мокрые кроссы" та "Незабудка", які у 2018-му просто порвали хіт-паради. Тимофій став Тімою Бєлорусскіх і одним із відкриттів року.

Тима Белорусских - Мокрые кроссы + Незабудка

Новий альбом "Твой первый диск – моя кассета" та трек "Витаминка" довели, що Тіма з глядачами всерйоз і надовго. Рекордна кількість аудіозаписів одного виконавця в топі всіх чартів, дивовижна здатність пісень запам'ятовуватися миттєво, творчість поза жанровими рамками підкорили вже мільйони слухачів і зробили білоруського співака справжнім кумиром молоді.

Тима Белорусских - Витаминка

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України музыка