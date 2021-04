The 1975 впервые выступят в Украине и представят два новых альбома. В Украину приедут одни из самых популярных сладких мальчиков Британии — The 1975. И сразу с двумя новыми альбомами. Где ловить парней? 1 августа на Арт-заводе "Платформа" в Киеве.

История The 1975 началась в 2002 году. В Манчестере общественники организовали серию концертов для молодежи. Фронтмен Мэттью Хили и гитарист Адам Ханн познакомились там. Позже к составу присоединились басист Росс МакДональд и барабанщик Джордж Дэниел. Первые шаги к славе были тяжелыми. Ребята были подростками, их музыкальные вкусы были безграничными, а первые концерты они давали для нескольких человек в пабах, перепевая знаковые панк-хиты.

Их не хотел брать ни один лейбл - продюсеры не знали, как их продавать. Поэтому пацаны создали свой - Dirty Hit. Спустя несколько лет их забирает к себе видная британская компания Polydor и дает полную творческую свободу. Дебютный альбом, названный The 1975, вышел в 2013 году - спустя 11 лет после основания группы. А в 2016-м подоспел и второй - I Like It When You Sleep, for You Are So Beautiful yet So Unaware of It.

Неожиданно для многих The 1975 выстрелили. Оба альбома стали платиновыми в США и Британии, количество фанатов росло в геометрической прогрессии. Они настолько полюбили синти-поповое и поп-роковое звучание из Туманного Альбиона, что стали делать татуировки с фразами из их песен.

Но слава - девушка сложная, она не может не оставить следа на человеке. Мэттью Хили подсел на алкоголь и наркотики, перекрывая ими все проблемы от нахлынувшей популярности. В итоге, за ужином после окончания тура в поддержку I Like It When You Sleep, for You Are So Beautiful yet So Unaware of It, он наговорил друзьям много всяких глупостей. А на следующий день улетел в Барбадос на семинедельное лечение.

И оно помогло. У The 1975 вышел новый релиз - A Brief Inquiry into Online Relationships, который грозится стать большим хитом. Все синглы этого альбома попали в топ-75 британского чарта песен, что для группы с гитарами на данный момент - огромное достижение с учетом доминирования хип-хопа.

Мэттью перестал бояться себя, поскольку стал трезвым. Но стал бояться мира, а в частности - интернета. Свежая пластинка - именно об этом. О том, что делает Всемирная Сеть с людьми. От частого использования социальных сетей и введения поисковых запросов, люди становятся мнительными, озлобленными, ранимыми и попросту забывают жить жизнью в реальности, предпочитая переводить все в плоскость "паутины".

Меньше патоки и шоколада, меньше любви. Больше логики, смысла и оправданных опасений. Это самая серьезная работа The 1975 на данный момент. Но не последняя. Материала группа записала настолько много, что в мае выйдет еще один лонгплей - Notes on a Conditional Form, который продолжит развивать тему предшественника.

Поэтому слушайте The 1975, выходите в реальный мир и не забудьте заглянуть на их концерт. Ведь люди должны встречаться и смотреть друг другу в глаза.

