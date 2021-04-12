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Tequilajazzz возвращается в Киев с летним концертом

Новина українською → Понедельник 12 апреля 2021 16:15
Tequilajazzz возвращается в Киев с летним концертом Tequilajazzz возвращается в Киев (фото: Виктория Назарова)

13.06.2021

Одна из главных альтернативных групп 1990-х Tequilajazzz сыграет в Киеве 13 июня. Концерт состоится на столичном ЮБК (билеты).


Их обожают за предельную честность и прячущуюся за грувом и громкими гитарами интимность. И с этим не поспоришь. Евгений Федоров называет себя интровертом, мечтающим сбежать со сцены, а песни Tequilajazzz - бесконечным разговором одиночки с самим собой.

О чем же он беседует? О переживаниях маленького человека в огромном мире и бренности всего сущего. Тогда почему среди песен группы немало бойких и ритмичных, спросите вы. Все дело в творческом подходе, позаимствованном у Берта Бакарака и Хэла Дэвида. Они облекали свои разочарование и грусть в веселую форму, чтобы избавиться от тоски.


О Tequilajazzz уже давно упоминают, на автомате прибавляя эпитеты "великие" (с легкой руки Бориса Гребенщикова) и "культовые". А они все еще не считают себя авторитетами в мире рока. Да и вообще, как признался в одном из интервью Евгений Федоров, вся "Текила", если вслушаться, сделана по лекалам поп-музыки. Только сыграна жестко и экспрессивно.

"То, что мы делаем, это скорее инди-поп. Мы никому ничего не должны, целиком independent-формация. Если захочется, будем вообще играть музыку в стиле диско. Но это будет инди-диско все равно", - признается Федоров.

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