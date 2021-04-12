Tequilajazzz повертається до Києва з літнім концертом

13.06.2021

Одна з головних альтернативних груп 1990-х Tequilajazzz зіграє в Києві 13 червня. Концерт відбудеться на столичному ЮБК (квитки).



Їх обожнюють за граничну чесність і сховану за грувом та гучними гітарами інтимність. І з цим не посперечаєшся. Євгеній Федоров називає себе інтровертом, який мріє втекти зі сцени, а пісні Tequilajazzz - нескінченною розмовою одинака з самим собою.

Про що ж він розмовляє? Про переживання маленької людини у величезному світі і тлінність усього сущого. Тоді чому серед пісень групи чимало жвавих і ритмічних, запитаєте ви. Річ у творчому підході, запозиченому в Берта Бакарака й Хела Девіда. Вони трансформували свої розчарування і смуток у веселу форму, щоби позбутися туги.



Про Tequilajazzz уже давно згадують, на автоматі додаючи епітети "великі" (з легкої руки Бориса Гребенщикова) і "культові". А вони все ще не вважають себе авторитетами у світі року. Та і взагалі, як зізнався в одному з інтерв’ю Євгеній Федоров, уся "Текіла", якщо вслухатися, зроблена за лекалами попмузики. Тільки зіграна жорстко та експресивно.

"Те, що ми робимо, це скоріше інді-поп. Ми нікому нічого не винні, цілком independent-формація. Якщо захочемо, будемо взагалі грати музику в стилі диско. Але це все одно буде інді-диско", - зізнається Федоров.