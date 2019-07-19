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Тарас Чубай и группа "Плач Єремії" сыграют концерт в Киеве

 

02.08.2019

2 августа Тарас Чубай и группа “Плач Єремії” выступят с большим сольным концертом в Caribbean Club Concert Hall. Гостей ждут любимые песни, которые уже давно стали народными хитами и расширенный репертуар.

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“Завтра прийде до кімнати твоїх друзів небагато, вип'єте – холодного вина” – слова, знакомые всем ценителям оригинальной украинской музыки. Уже почти 25 лет эта композиция входит в ТОП-10 самых романтических и самых любимых украинских песен. Простая и легкая мелодия, душевная лирика и образы, которые заставляют сердце сжиматься от волн сантиментов.

ТАРАС ЧУБАЙ & “ПЛАЧ ЄРЕМІЇ” в Caribbean Club

Музыка “Плачу Єремії” – это как хорошо выдержанное вино, явление проверенное временем, явление, которое притягивает к себе интересных и фантастических людей. Выступления группы никогда не бывают одинаковыми, потому что всегда присутствует элемент импровизации - это как река, в которую не вступишь дважды.

2 августа легендарные Тарас Чубай и “Плач Єремії” дадут сольный концерт в Киеве. Не пропустите возможность услышать любимые песни легенды украинской сцены вживую!

Узнать стоимость и купить билеты можно здесь. 

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