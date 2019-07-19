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Тарас Чубай та гурт "Плач Єремії" зіграють концерт в Києві

 

02.08.2019

2 серпня Тарас Чубай та гурт “Плач Єремії” виступлять з великим сольним концертом у Caribbean Club Concert Hall. На гостей чекають улюблені пісні, що вже давно стали народними хітами та розширений репертуар.

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“Завтра прийде до кімнати твоїх друзів небагато, вип'єте – холодного вина” – слова, знайомі всім поціновувачам оригінальної української музики. Вже майже 25 років ця композиція входить в ТОП-10 найромантичніших та найулюбленіших українських пісень. Проста та легка мелодія, душевна лірика та образи, які змушують серце стикатись від хвиль сентиментів.

ТАРАС ЧУБАЙ & "ПЛАЧ ЄРЕМІЇ" в Caribbean Club

Музика “Плачу Єремії”  – це як добре витримане вино, явище перевірене часом, явище, що притягує до себе цікавих і фантастичних людей. Виступи гурту ніколи не бувають однаковими, бо завжди присутній елемент імпровізації – це як ріка, в яку не ступиш двічі.

2 серпня легендарні Тарас Чубай та  “Плач Єремії” дадуть сольний концерт в Києві. Не проґавте можливість почути улюблені пісні легенди української сцени наживо!

Дізнатися вартість і купити квитки можна тут.

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