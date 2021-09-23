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Tabakov сыграет романтический концерт под белый рояль

Новина українською → Четверг 23 сентября 2021 14:44
Tabakov сыграет романтический концерт под белый рояль Tabakov (фото: instagram.com/tabakov_official)

29.09.2021

29 сентября во львовском !FESTrepublic в 19:00 состоится сольный концерт Павла Табакова, который с недавних пор выступает как Tabakov.

Концертная программа под названием "В тобі моя любов" будет звучать в сопровождении белого рояля, что придаст осеннему вечеру особых шарма, уюта и романтики (билеты).

В этот вечер неисправимый романтик, любимец женщин, обладатель титула "Голос страны" порадует всех своих поклонников, а особенно поклонниц, сольным концертом в родном городе.

Певец представит как хиты "Ти танцюєш одна", "Моя на все життя", "Тільки ти моя", "Любов Жива", "Все для нас", так и песенные премьеры. Релиз одной из них состоялся месяц назад, - "В тобі моя любов", и она уже успела завоевать любовь слушателей: за месяц романтическая новинка собрала на YouTube более 200 тысяч прослушиваний.


Многие песни получат новое, акустическое звучание - под рояль, что сделает романтический музыкальный вечер от Табакова эксклюзивным.

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