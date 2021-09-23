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Tabakov зіграє романтичний концерт під білий рояль

Новость на русском → Четвер 23 вересня 2021 14:44
Tabakov зіграє романтичний концерт під білий рояль Tabakov (фото: instagram.com/tabakov_official)

29.09.2021

29 вересня у львівському !FESTrepublic о 19:00 відбудеться сольний концерт Павла Табакова, який віднедавна виступає як Tabakov.

Концертна програма під назвою "В тобі моя любов" звучатиме у супроводі білого рояля, що додасть осіннім вечорам особливих шарму, затишку та романтики (квитки).

У цей вечір невиправний романтик, улюбленець жінок, володар титулу "Голос країни" порадує усіх своїх шанувальників, а особливо шанувальниць, сольним концертом у рідному місті.

Співак представить як хіти "Ти танцюєш одна", "Моя на все життя", "Тільки ти моя", "Любов Жива", "Все для нас", так і пісенні прем’єри. Реліз однієї з них відбувся місяць тому, - "В тобі моя любов", і вона уже встигла завоювати любов слухачів: за місяць романтична новинка зібрала на YouTube понад 200 тисяч прослуховувань.


Чимало пісень отримають нове, акустичне, звучання - під рояль, що зробить романтичний музичний вечір від Табакова ексклюзивним.

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