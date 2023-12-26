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Святкова несподіванка. Іспанський гурт виступить у Києві в перший день нового року: що відомо

ANIMAL PICNIC (фото: instagram.com/animalpicnicmusic)
 

01.01.2024

1 січня у Києві на локації Курені відбудеться виступ іспанського дуету ANIMAL PICNIC, який народився у 2012 році і запамʼятався монументальними виступами в столиці України ще до повномасштабного вторгнення. 

ANIMAL PICNIC - це невимушений дріфт від хауса до техно з прогресивною спрямованістю. Слухаючи їх, ви проживете новорічну мандрівку сповнену енергії та емоцій, які з’єднують слухачів.

Їхні роботи на таких всесвітніх звукозаписних лейблах, як Diynamic Music, Atlant, Siamese, Get Physical, Suara, Noir та Einmusika зробили дует одним з найцікавіших музикантів на сучасному етапі індустрії.

 

Додамо, що перший день нового, 2024-го, року стане основним з чотириденного дійства KURENI ЯЛИНКОВІ, який стартує 30 грудня і триватиме до 2 січня.

Іспанські гості виступлять разом з київськими артистами OFF NIGHT, DMIT KITZ, AIDENTIQUE, ASIKA та іншими (лайн-ап буде доповнюватись, а захід якісно масштабуватись).

Квитки на цей та інші заходи у Куренях можна придбати за посиланням. Тут же можна також задонатити на FPV-дрони для В/Ч А2167 ЗСУ.

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