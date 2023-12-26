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Праздничная неожиданность. Испанская группа выступит в Киеве в первый день нового года: что известно

ANIMAL PICNIC (фото: instagram.com/animalpicnicmusic)
 

01.01.2024

1 января в Киеве на локации Курені состоится выступление испанского дуэта ANIMAL PICNIC, родившегося в 2012 году и запомнившегося монументальными выступлениями в столице Украины еще до полномасштабного вторжения.

ANIMAL PICNIC - это непринужденный дрифт от хауса к техно с прогрессивной направленностью. Слушая их, вы проживете новогоднее путешествие, полное энергии и эмоций, которые соединяют слушателей.

Их работы на таких всемирных звукозаписывающих лейблах как Diynamic Music, Atlant, Siamese, Get Physical, Suara, Noir и Einmusika сделали дуэт одним из самых интересных музыкантов на современном этапе индустрии.

 

Добавим, что первый день нового, 2024-го, года станет основным из четырехдневного действа KURENI ЯЛИНКОВІ, который стартует 30 декабря и продлится до 2 января.

Испанские гости выступят вместе с киевскими артистами OFF NIGHT, DMIT KITZ, AIDENTIQUE, ASIKA и другими (лайн-ап будет дополняться, а мероприятие качественно масштабироваться).

Билеты на этот и другие мероприятия в Куренях можно приобрести по ссылке. Здесь же можно также задонатить FPV-дроны для В/Ч А2167 ВСУ.

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музикаНовый год