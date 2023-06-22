SUPERNATION 2013-2023: Друга Ріка зіграє особливий концерт у Києві

24 червня у Києві Друга Ріка зіграє великі сольні концерти з програмою SUPERNATION 2013-2023. Знаково, що концерт відбудеться в концертній залі Stereo Plaza, де 9 років тому гурт презентував альбом Supernation (квитки).

Напередодні концерту задля демонстрації сили й незламності українського народу, Друга Ріка запустила флешмоб, суть якого полягає у фільмуванні своїх суперздібностей підписниками у соцмережах з хештегом #SUPERNATION2023. Переможців флешмобу буде запрошено за лаштунки на концерті.

"Мене надихнули згадати Supernation одразу кілька людей, які "несподівано" почули наші "нові пісні" на радіо та ТБ. Те, що для ДР є очевидним з 2014-го, для них було дивним. Але друзі були щиро здивовані, що пісні написані 9 років тому. Хоч в альбомі Supernation війна не є основною темою і ці пісні не були почутим в 2014-му, вони говорили саме про актуальність пісень, натхненних війною", - говорить Валерій Харчишин.

"Ми не написали жодної пісні про "Байрактар" від початку повномасштабного вторгнення, ми кричали про це набагато раніше, але, на жаль, музичні редактори і суспільство були не готові чути занадто "політизовані і неначасі" пісні. Сьогодні ми хочемо заглянути в історію, вказати на причинно-наслідкові зв’язки, аби подібна війна не повернулася більше ніколи", - додає він.

Основне наповнення концерту складуть пісні альбому Supernation, робота над яким почалася у 2013 році з пісні "Назавжди/НаНаМаНа". У піснях альбому прослідковується гостра критика влади та оголені почуття воєнного стану, а треки "Я чую" та "Хто, якщо не ти?" у нинішніх реаліях звучать, як повчальний висновок та вирок байдужості.

Також на концертах пролунають й улюблені хіти Другої Ріки в традиційному "другоріковському" звучанні, за яким сумують прихильники, поки гурт гастролює з акустичною програмою.

Музиканти зазначають, що мета виступу на десятому році протистояння росії та другому - повномасштабної війни, не просто розважити та підняти настрій, а надати заряд енергії та сили для подальшої боротьби.

Додамо, що 12 серпня Друга Ріка зіграє цю ж програму у Львові Там музиканти виступлять у клубі !FESTrepublic. Частина прибутку буде направлена на потреби ЗСУ (квитки).