SUPERNATION 2013-2023: Друга Ріка сыграет особый концерт в Киеве

24 июня в Киеве Друга Ріка сыграет большие сольные концерты с программой SUPERNATION 2013-2023. Примечательно, что концерт состоится в концертном зале Stereo Plaza, где 9 лет назад группа презентовала альбом Supernation (билеты).

В преддверии концерта для демонстрации силы и несокрушимости украинского народа, Друга Ріка запустила флешмоб, суть которого заключается в съемке своих суперспособностей подписчиками в соцсетях с хештегом #SUPERNATION2023. Победители флешмоба будут приглашены за кулисы шоу.

"Меня вдохновили вспомнить Supernation сразу несколько людей, которые "неожиданно" услышали наши "новые песни" на радио и ТВ. То, что для ДР очевидно с 2014-го, для них было странным. Но друзья были искренне удивлены, что песни написаны 9 лет назад. Хотя в альбоме Supernation война не является основной темой и эти песни не были услышаны в 2014-м, они говорили именно об актуальности песен, вдохновленных войной", - говорит Валерий Харчишин.

"Мы не написали ни одной песни о "Байрактаре" с начала полномасштабного вторжения, мы кричали об этом гораздо раньше, но, к сожалению, музыкальные редакторы и общество были не готовы слышать слишком "политизированные и ненавременные" песни. Сегодня мы хотим заглянуть в историю, указать на причинно-следственные связи, чтобы подобная война не вернулась больше никогда", - добавляет он.

Основное наполнение концерта составят песни альбома Supernation, работа над которым началась в 2013 году с песни "Назавжди/НаНаМаНа". В песнях альбома прослеживается острая критика власти и обнаженные чувства военного положения, а треки "Я чую" и "Хто, якщо не ти?" в нынешних реалиях звучат как назидательный вывод и приговор безразличию.

Также на концертах прозвучат и любимые хиты ДР в традиционном "другоріковському" звучании, по которому скучают поклонники, пока группа гастролирует с акустической программой.

Музыканты отмечают, что цель выступления на десятом году противостояния России и второму - полномасштабной войны, не просто развлечь и поднять настроение, а предоставить заряд энергии и силы для дальнейшей борьбы.

Добавим, что 12 августа Друга Ріка сыграет эту же программу во Львове. Там музыканты выступят в клубе !FESTrepublic. Часть прибыли будет направлена на нужды ВСУ (билеты).