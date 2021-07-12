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Stoned Jesus сыграют полную акустическую программу в Киеве

 

01.09.2021

Прошлый год был долгим для нас всех, но группа Stoned Jesus провел его с пользой - именно тогда ребята наконец собрались с мыслями и создали свою первую акустическую программу.

Коллектив отыграл первую акустику и рамках концерта в Октябрьском дворце, но этого было мало и музыкантам, и зрителям.


Вдохновившись предыдущим успехом, родители громкого прогстоунера Stoned Jesus доработали свой материал и готовы представить полностью акустический концерт большей аудитории.

Поэтому, готовимся слушать редкие треки группы, каверы и другие сюрпризы на концерте 1 сентября на террасе D12 (билеты).

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