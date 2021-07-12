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Stoned Jesus зіграють повну акустичну програму в Києві

 

01.09.2021

Минулий рік був довгим для нас усіх, але гурт Stoned Jesus провів його з користю - саме тоді хлопці нарешті зібралися з думками і створили свою першу акустичну програму.

Колектив відіграв першу акустику і рамках концерту в Жовтневому палаці, але цього було мало і музикантам, і глядачам.


Надихнувшись попереднім успіхом, батьки гучного прогстоунера Stoned Jesus допрацювали свій матеріал і готові представити повністю акустичний концерт більшій аудиторії.

Тож, готуємося слухати рідкісні треки гурту, кавери та інші сюрпризи на концерті 1 вересня на терасі D12 (квитки).

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