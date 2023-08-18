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Сергій Жадан дасть грандіозний концерт у свій день народження: що відомо

Сергій Жадан дасть великий концерт у Києві (фото: Ковчег "Україна")
 

23.08.2023

23 серпня, у свій день народження, найвідоміший український поет сучасності, номінант на Нобелівську премію Сергій Жадан презентує нашумілий проєкт "Птах" у київському МЦКМ "Жовтневий палац" (квитки).

"Птах" об’єднав поезію і музику, мистецьке видання і концерт, і зібрав під своїми крилами популярних українських артистів, серед яких Святослав Вакарчук, Саша Кольцова, Христина Соловій, гурти Брати Гадюкіни, Мертвий Півень, KOZAK SYSTEM та інші. Ведучим великого заходу буде Ахтем Сеітаблаєв.

Цей концертний проєкт є презентацією артбуку "Птах: вірші, що стали піснями", який вийшов у видавництві "Ковчег "Україна" у травні цього року. Це унікальне мистецьке видання зі спецефектами - висічка, рисовий папір, копірка, дзеркальна фольга. За QR-кодами можна послухати усі музичні композиції. 

Ось так виглядає книга (фото: instagram.com/kovcheh.ukraina)

Дійство буде благодійним: усі виручені кошти організатори скерують у фонд Сергія Жадана, який опікується як допомогою ЗСУ, так і підтримкою регіонів, які найбільше постраждали від війни росії з Україною.

До слова, на двох львівських концертах у травні поет і його друзі-музиканти зібрали мільйон гривень. 

 

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