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Сергей Жадан даст грандиозный концерт в свой день рождения: что известно

Сергей Жадан даст большой концерт в Киеве (фото: Ковчег "Украина")
 

23.08.2023

23 августа, в свой день рождения, самый известный украинский поэт современности, номинант на Нобелевскую премию Сергей Жадан презентует нашумевший проект "Птах" в киевском МЦКМ "Октябрьский дворец" (билеты).

"Птах" объединил поэзию и музыку, художественное издание и концерт, и собрал под своими крыльями популярных украинских артистов, среди которых Святослав Вакарчук, Саша Кольцова, Христина Соловий, группы Брати Гадюкіни, Мертвий Півень, KOZAK SYSTEM и другие. Ведущим большого мероприятия будет Ахтем Сеитаблаев.

Этот концертный проект является презентацией артбука "Птах: вірші, що стали піснями", который вышел в издательстве "Ковчег "Україна" в мае этого года. Это уникальное художественное издание со спецэффектами - высечка, рисовая бумага, копирка, зеркальная фольга. По QR-коду вы можете послушать все музыкальные композиции. 

Вот так выглядит книга (фото: instagram.com/kovcheh.ukraina)

Действо будет благотворительным: все вырученные средства организаторы направят в фонд Сергея Жадана, который занимается как помощью ВСУ, так и поддержкой регионов, наиболее пострадавших от войны России с Украиной.

Кстати, на двух львовских концертах в мае поэт и его друзья-музыканты собрали миллион гривен.

 

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