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ROXOLANA дасть перший сольний концерт у Києві: що відомо

Новость на русском → Середа 03 квітня 2024 12:39
ROXOLANA дасть перший сольний концерт у Києві: що відомо ROXOLANA (фото: прес-служба співачки)

25.04.2024

Співачка і сонграйтерка ROXOLANA дасть перший великий сольний концерт у Києві. "Дуже теплий сольник" відбудеться 25 квітня у Bel Etage Music Hall.

"Протягом останнього року підписники в соцмережах і слухачі на концертах постійно запитували, коли і де можна почути більше пісень, коли буде можливість сходити на мій сольний концерт? Але, зізнаюсь, ми з командою постійно відкидали цю думку, бо здавалося, що це все ще не на часі… Проте цієї зими ми всі були в трохи депресивному настрої і мені захотілося зробити щось світле і тепле для людей, захотілося не просто провести концерт, а обмінятися емоціями, світлом і надією. Сподіваюсь, що після "Дуже теплого сольника" наші гості отримають більше тепла і віри у краще", - ділиться ROXOLANA.

На концерті співачка виконає пісні з альбомів "Ukraine Is" та "настрій: спішити жити".

Спеціальними гостями "Дуже теплого сольника" стануть MONATIK та гурт KAZKA, з якими ROXOLANA записувала дуетні треки.

Також на слухачів чекають зовсім нові пісні, записані навесні 2024 року.

Частину коштів від продажу квитків артистка планує перерахувати на реабілітацію поранених військових ЗСУ.

Квитки на концерт можна придбати на Concert.ua за цим посиланням.

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