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ROXOLANA даст первый сольный концерт в Киеве: что известно

Новина українською → Среда 03 апреля 2024 12:39
ROXOLANA даст первый сольный концерт в Киеве: что известно ROXOLANA (фото: пресс-служба певицы)

25.04.2024

Певица и сонграйтер ROXOLANA даст первый большой сольный концерт в Киеве. "Дуже теплий сольник" состоится 25 апреля в Bel Etage Music Hall.

"В течение последнего года подписчики в соцсетях и слушатели на концертах постоянно спрашивали, когда и где можно услышать больше песен, когда будет возможность сходить на мой сольный концерт? Но, признаюсь, мы с командой постоянно отвергали эту мысль, потому что казалось, что это все еще "не на часі"… Однако этой зимой мы все были в немного депрессивном настроении и мне захотелось сделать что-то светлое и теплое для людей, захотелось не просто провести концерт, а обменяться эмоциями, светом и надеждой. Надеюсь, что после "Дуже теплого сольника" наши гости получат больше тепла и веры в лучшее", - делится ROXOLANA.

На концерте певица исполнит песни из альбомов "Ukraine Is" и "настрій: спішити жити".

Специальными гостями "Дуже теплого сольника" станут MONATIK и группа KAZKA, с которыми ROXOLANA записывала дуэтные треки.

Также слушателей ждут совершенно новые песни, записанные весной 2024 года.

Часть средств продажи билетов артистка планирует перечислить на реабилитацию раненых военных ВСУ.

Билеты на концерт можно приобрести на Concert.ua по этой ссылке.

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