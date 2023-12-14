Різдво, доброта і віра в ЗСУ. 5 причин відвідати концерт Піккардійської Терції

15.12.2023-14.01.2024
Піккардійська Терція вирушає у традиційний всеукраїнський "Різдвяний тур". У концертному графіку знаменитої української вокальної формації - 15 міст України.
"Наші зимові концерти - уже добра традиція. Щороку у період Різдвяно-Новорічних свят стараємося подарувати українцям святковий настрій. Народження Христа вселяє надію. Віримо, що і з допомогою Бога, і з щоденними подвигами наших Збройних Сил ми, врешті, переможемо ворога", - коментує художній керівник вокальної формації Володимир Якимець.
Підтримка Збройних Сил України. Концерти Піккардійської Терції приурочені до святкового періоду, а також відбуваються у підтримку ЗСУ. Це робить виступи не лише розважальними, але й благодійними, надаючи слухачам можливість сприяти патріотичним і благодійним ініціативам.
Об'єднання України піснею. Пікардійська Терція вважається колективом, який піснею об'єднує Україну. Гастролі формації в різних містах країни сприяють популяризації акустичного мистецтва та розширенню світогляду.
Різноманітний репертуар. Окрім своїх хітів, Пікардійська Терція заспіває різдвяні пісні та колядки, роблячи концерти особливими й казковими.
Сюрпризи. Володимир Якимець, обіцяє не лише виконання улюблених різними поколіннями українців композицій, але й прем'єри.
Різдво з цілим світом. Так як цього року Україна святкує Різдво 25 грудня - коли й всі цивілізовані християни - то артисти вирішили заколядувати різними мовами.
15.12 - Луцьк (Драмтеатр)
16.12 - Тернопіль (ПК "Березіль")
17.12 - Чернівці (Філармонія)
18.12 - Кам‘янець-Подільський (Міський будинок культури)
19.12 - Хмельницький (Філармонія)
20.12 - Івано-Франківськ (Драмтеатр)
21.12 - Рівне (Драмтеатр)
22.12 - Київ (МЦКМ "Жовтневий")
23.12 - Вінниця (Драмтеатр)
08.01 - Львів (Театр Заньковецької)
10.01 - Одеса (Український театр)
11.01 - Біла Церква (ПК "Росава")
12.01 - Чернігів (Палац культури)
13.01 - Звягель (Палац культури)
14.01 - Житомир (Драмтеатр)
Квитки на концерти доступні на сайті Concert.ua за посиланням.