Рождество, доброта и вера в ВСУ. 5 причин посетить концерт Піккардійської Терції

15.12.2023-14.01.2024
Піккардійська Терція отправляется в традиционный всеукраинский "Рождественский тур". В концертном графике знаменитой украинской вокальной формации - 15 городов Украины.
"Наши зимние концерты - уже добрая традиция. Каждый год в период Рождественско-Новогодних праздников стараемся подарить украинцам праздничное настроение. Рождение Христа вселяет надежду. Верим, что и с помощью Бога, и с ежедневными подвигами наших Вооруженных Сил мы, наконец, победим врага", - комментирует художественный руководитель вокальной формации Владимир Якимец.
Поддержка Вооруженных сил Украины. Концерты Піккардійської Терції приурочены к праздничному периоду, а также проходят в поддержку ВСУ. Это делает выступления не только развлекательными, но и благотворительными, предоставляя слушателям возможность содействовать патриотическим и благотворительным инициативам.
Объединение Украины песней. Пікардійська Терція считается коллективом, который песней объединяет Украину. Гастроли формации в разных городах страны способствуют популяризации акустического искусства и расширению мировоззрения.
Разнообразный репертуар. Кроме своих хитов, Пікардійська Терція споет рождественские песни и колядки, делая концерты особыми и сказочными.
Сюрпризы. Владимир Якимец, обещает не только исполнение любимых разными поколениями украинцев композиций, но и премьеры.
Рождество с целым миром. Так как в этом году Украина празднует Рождество 25 декабря - когда и все цивилизованные христиане - артисты решили заколядовать на разных языках.
15.12 - Луцк (Драмтеатр)
16.12 - Тернополь (ПК "Березиль")
17.12 - Черновцы (Филармония)
18.12 - Каменец-Подольский (Городской дом культуры)
19.12 - Хмельницкий (Филармония)
20.12 - Ивано-Франковск (Драмтеатр)
21.12 - Ровно (Драмтеатр)
22.12 - Киев (МЦКМ "Октябрьский")
23.12 - Винница (Драмтеатр)
08.01 - Львов (Театр Заньковецкой)
10.01 - Одесса (Украинский театр)
11.01 - Белая Церковь (ПК "Росава")
12.01 - Чернигов (Дворец культуры)
13.01 - Звягель (Дворец культуры)
14.01 - Житомир (Драмтеатр)
Билеты на концерты доступны на сайте Concert.ua по ссылке.