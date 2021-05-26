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Ready in LED даст первый концерт на крыше Kooperativ

 

11.06.2021

11 июня состоится первый концерт украинского электронного проекта Ready in LED на новой площадке в Киеве - на крыше рабочего пространства Kooperativ (билеты).

Идеолог проекта - певица и музыкант Оля Диброва - подготовила часовую программу при участии живых музыкантов, среди которых - всемирно известный гитарист Марк Топчий. На концерте прозвучат песни из ее дебютного мини-альбома "Unreal" и несколько еще неизданных работ.

Среди них - композиция "Magic Changes", записанная при участии группы, дважды номинированной на Грэмми, чье название пока остается в секрете. Певица обещает раскрыть интригу именно на концерте.

"Припев для песни записал вокалист группы, которую знают буквально все! Саунд-продюсер трека хотел предложить эту демо Ройшн Мерфи, но потом в их жизни появилась я и показала свои идеи. Ребята остались в восторге. Так появилась "Magic Changes", - рассказывает Оля.


Гостей также ждут интерактивные зоны, фудкорд, бар и диджей-сет от резидентов киевского диско-лейбла Worn Pop.

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