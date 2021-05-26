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Ready in LED дасть перший концерт на даху Kooperativ

 

11.06.2021

11 червня відбудеться перший концерт українського електронного проекту Ready in LED на новому майданчику в Києві - на даху робочого простору Kooperativ (квиток).

Ідеолог проекту - співачка і музикант Оля Діброва - підготувала годинну програму за участю живих музикантів, серед яких - всесвітньо відомий гітарист Марк Топчій. На концерті прозвучать пісні з її дебютного міні-альбому "Unreal" і кілька ще невиданих робіт.

Серед них - композиція "Magic Changes", записана за участю групи, двічі номінованої на Греммі, чия назва поки залишається в секреті. Співачка обіцяє розкрити інтригу саме на концерті.

"Приспів для пісні записав вокаліст групи, яку знають буквально всі! Саунд-продюсер треку хотів запропонувати цю демо Ройшн Мерфі, але потім в їхньому житті з'явилася я і показала свої ідеї. Хлопці залишилися в захваті. Так з'явилася "Magic Changes", - розповідає Оля.


Гостей також чекають інтерактивні зони, фудкорд, бар і діджей-сет від резидентів київського диско-лейбла Worn Pop.

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