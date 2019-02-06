Праздник влюбленных: развлечения, которые усилят вашу любовь

День влюбленных - испытание для каждой пары. Нужно доказать свою любовь и самое главное - сделать так, чтобы событие запомнилось на весь год, до следующего Дня святого Валентина.

Не знаете как это сделать? Есть подсказка - приходите на Праздник влюбленных. Здесь для вас приготовили кучу развлечений, которые усилят вашу любовь

А еще вас ждет концерт, созданный специально для признания в любви. Вам споет чувственная инди-группа KADNAY - финалисты отбора Евровидения 2018. Также на сцене устроит зажигательное шоу экс-участник группы АГОНЬ Никита Горюк. А напоследок - дуэт супругов DUDA и Vera Kekelia, участники шоу Голос страны и авторы сингла "Тобі". Артисты исполнят свои лирические произведения, но не забудут и драйвовые радио-хиты.

На празднике построят фотозоны для самых требовательных инстаграмеров, разыграют кучу подарков и самое главное - устроят моментальную церемонию бракосочетания для всех желающих.

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